茨城県では適切なビザを持たない外国人を雇用する事業者などを通報した人に1万円の報奨金を支払う制度がきょうから始まりましたが、抗議活動も行われています。【映像】茨城県庁前で抗議する人々茨城県では、きょうから始まった「不法就労通報報奨金」が外国人差別につながるとして抗議活動が行われました。一方、県は不法就労を助長する事業者の取り締まりを強化するため、ホームページを通じて情報提供を求めています。情