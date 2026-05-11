元芸人のパク・ミニョンが政界に挑戦する。パク・ミニョンは最近、6月3日に行われる統一地方選挙で、京畿道・城南市議会の比例代表候補として「共に民主党」から出馬した。【写真】韓国女芸人の“すごいボリューム”過去には「ミン・チェウン」という芸名でも活動していたパク・ミニョンは、2012年のバラエティ番組『ギャグトゥナイト』で芸人としてデビュー。その後、SBSのバラエティ番組『韓流ネタバラエティ ウッチャッサ!』内