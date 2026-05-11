【モデルプレス＝2026/05/11】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が5月10日、自身のInstagramを更新。長女からもらった母の日のプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳元なでしこ「一生の宝物ですね」3歳娘から初めてもらった母の日プレゼント◆丸山桂里奈、娘からの手作りプレゼント披露丸山は「母の日」「初めて、娘からもらいました ママいつもありがとう と」とつづり、写真を投稿。ミッフィーの服を