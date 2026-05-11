おかやまマラソン2025 11月8日に開かれる「おかやまマラソン」に向け、実行委員会事務局は、沿道の応援スポットやEXPO会場のステージで音楽やパフォーマンスなどを披露し、大会を盛り上げてくれる人たちを募集します。2025年のおかやまマラソンでは、地元の中学校や高校の吹奏楽部・和太鼓部・ダンス部などが参加しました。 募集期間は5月18日から6月18日までで、岡山県の中学校、高校の部活動や大学のサӦ