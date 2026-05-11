2026年6月に全通を迎える西脇バイパス。東播丹波連絡道路の一環として、「兵庫県の新たな南北軸として整備が進む。 加古川～北陸を結ぶ「第3の南北軸ルート」 東播磨道、東播磨内陸道路、東播丹波連絡道路の概要 兵庫県は、太平洋側（山陽）から日本海側（山陰）まで南北約100kmに及ぶ広い県土を持つ。一方で、南北地域を結ぶ高規格道路ネットワークは十分とは言えず、いまなお長距離にわたって生活道路を