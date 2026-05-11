平成レトロブームが続く中、懐かしの“ガラケー”をモチーフにしたキュートなコスメが登場♡粧美堂から発売された「サンリオキャラクターズ シークレットガラケーリップグロスパレット」は、全15種類のサンリオキャラクターズデザインで展開される話題のアイテムです。ブラインド仕様ならではのワクワク感に加え、実用性も兼ね備えたリップグロスパレットは、持っているだけ