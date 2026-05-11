週明け１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２９５円７７銭（０・４７％）安の６万２４１７円８８銭だった。２営業日連続で下落した。午前には一時、６万３３８５円０４銭まで上昇し、取引時間中の最高値を更新した。前週末の米株式市場で主要な株価指数がそろって上昇した流れを受け、東京市場でも日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に値上がりした。上げ幅は一