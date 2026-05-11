クボタは１１日、大阪市浪速区にある旧本社跡地の再開発について、優先交渉権者を三井不動産、関電不動産開発の２社に決めたと発表した。約１万２５００人を収容する多目的アリーナを核に、ホテルや商業施設なども含む複合施設を検討する。開業は２０３２年以降を予定している。クボタの旧本社跡地は、商業施設「なんばパークス」の南側に位置する。住宅展示場などに使われている隣接地とあわせて約２万４０００平方メートルの