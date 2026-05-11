11日の参議院決算委員会で、自民党の藤井一博議員が“所有者不明農地”（所有者が直ちに判明しない農地、所有者の所在が不明で連絡がつかない農地）の問題を取り上げた。【映像】藤井議員「多くの農地の所有者が分からない」藤井議員はまず「所有者不明農地は令和6年度調査によると全国で100万ヘクタール超、全農地面積の約2割を占めているという報告がありました。所有者不明農地制度については、令和5年より利用権の設定期間