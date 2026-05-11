11日(月)は九州から北海道の広い範囲で晴れて、気温が上がりました。一方、沖縄は梅雨空が続いています。これまでの1日の天気を振り返ります。■九州〜北海道は日差したっぷり、気温上昇東北でも汗ばむ陽気に11日(月)は高気圧に覆われて、九州から北海道の広い範囲に日差しが届きました。日差しや南風の影響で気温はぐんぐん上がり、九州から東北では25℃以上の夏日が続出。30℃近くまで上がった所もありました。午後3時までの最