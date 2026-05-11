放送作家の高田文夫氏（77）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜木曜午前11時30分）に生出演。TBS安住紳一郎アナウンサーについて言及した。高田は同番組内で、ランニングする安住アナに遭遇したと明かし、その話題がネットニュースになっていた。安住アナは9日夜放送の同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）で、ともに総合司会を務める脚本家の三谷幸喜氏（64