中国商務部の報道官は5月10日、中米経済貿易協議について記者からの質問に答えました。それによると、中米双方の協議により、何立峰副総理は5月12〜13日に韓国へ赴き、米国側と経済貿易協議をおこないます。双方は中米両国首脳による釜山（プサン）会談での合意およびこれまでの複数回にわたる電話会談による重要な共通認識を導きとして、互いに関心を持つ経済貿易問題について協議を展開するとのことです。（提供/CGTN Japanese）