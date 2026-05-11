中国工業情報化部は5月9日、中国造船業の三大指標（新造船完工量、新造船受注量、手持ち受注量）の最新データを発表しました。それによると、今年の第1四半期（1〜3月）、中国造船業の三大指標はいずれも世界をリードして、好調なスタートを切りました。最新データによると、今年1〜3月の中国の新造船完工量は前年同期比46．0％増の1568万載貨重量トン（DWT）で、そのうち輸出は全体の96．1％を占めました。また、新造船受注量は同