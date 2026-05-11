無印良品から、マーブル模様が美しい「チョコミントスティックケーキ」が登場しました。ミントの爽やかさとチョコの濃厚さが絶妙なバランスで、冷やすことでしっとりとした食感が際立つ初夏にぴったりの1品です。【投稿】無印良品公式Xの商品紹介ミント×チョコのぜいたくな組み合わせ清涼感のあるミント生地と、濃厚な味わいのチョコ生地を組み合わせて焼き上げられています。ミント度は「★1」に設定されており、チョコミントが