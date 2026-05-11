チームを設立して今年で６年目になる「エンジョイベースボール春日部」。現在の部員は49人にもなる。この人数を学年や習得度に応じてメジャー、準メジャー、マイナー、ルーキーの４つのカテゴリーに分け、同じグラウンドでそれぞれ別に練習を行っている。令和の時代に多くの子どもが集まるチームは、どんな練習をしているのだろうか？＜自由に気軽に保護者がサポート＞練習は春日部市内の小学校の校庭で行われたが、アウトドア用チ