思わず目を疑いたくなる看板が目に飛び込んできた。「小島社長のスタジアムツアー」水戸ホーリーホックのホームゲーム開催の際、定期的に実施されているというケーズデンキスタジアム水戸のスタジアムツアー。普段はパートナー企業向けのアクティビティとして開催されることが多いが、５月９日の浦和戦の日は、サポーターズクラブ向けに抽選で実施されていた。「社長自らがアテンドしてくれるなんてビックリ」と参加者も目を丸