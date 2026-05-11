東京証券取引所週明け11日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。終値は前週末比295円77銭安の6万2417円88銭。朝方は前週末の米国株高を受けて一時600円超上昇。取引時間中の史上最高値を更新したが、中東情勢の先行きを警戒した売り注文が優勢となり、値動きが荒い展開となった。東証株価指数（TOPIX）は11.45ポイント高の3840.93。出来高は29億473万株だった。戦闘終結に向けた協議で、米国の提案に対するイ