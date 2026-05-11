元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）が、自身のYouTube「長谷川穂積のラウンド13」を更新。井上尚弥VS中谷潤人の再戦を望まない理由を明かした。世紀の一戦をLeminoの中継で解説した長谷川氏。「中谷選手は経験を積んでまた強くなった。井上選手が返上したら誰とやってもチャンピオンにすぐなれる」と保証した。パウンド・フォー・パウンド1位、まさに世界最強ボクサーである井上尚と真剣の斬り合いのような試合を行