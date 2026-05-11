自民党と中道改革連合の党首討論担当者が11日、国会内で会談し、高市総理大臣と野党各党首との討論を5月20日に開くことで合意した。時間配分などには、14日に国会基本政策委員会を開いて協議したうえで決定する。今国会の党首討論開催は初めてで、2025年11月以来となる。与野党は、予算成立後の4月から6月の各月に1回ずつ党首討論を開くと申し合わせているが、4月は開かれなかった。