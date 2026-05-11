宝塚歌劇団元雪組トップスター麻実れいと、歌手小柳ルミ子が11日、都内で行われた音楽イベント記者発表会に登壇した。2人は宝塚音楽学校の同期。56年ぶりという再会の喜びを語った。この日は、宝塚レジェンドスターが集結する「昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（30日、日本武道館）の記者発表会。麻実が「ルミ子ちゃーん」と呼ぶと、小柳が笑顔で登場した。会うのは、1970年