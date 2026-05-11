元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーの最新ショットが話題になっている。１１日までにインスタグラムを更新し、「バチェロレッテ４の予想をしながらの楽しいごはん時計じかけのマリッジもおもしろいし、最近恋リア充実してて幸せプラダを着た悪魔２も早く観に行きたい」と記した中川アナ。黒縁メガネにピタッとタイトなＴシャツ姿の写真を複数枚、アップした投稿に、フォロワーからは「ナチュラルな感じがいい」「め