１２日のヤクルト戦（神宮）に先発する阪神・西勇輝投手が１１日、甲子園で投手指名練習に参加した。キャッチボールや、マウンドからの投球で最終確認を行った。今季初登板となった４月３０日・ヤクルト戦（神宮）では、５回４安打２失点。２回に２者連続で本塁打を浴びたが、その後は無失点で乗り切り、６１７日ぶりに白星を手にした。再び巡ってきた機会をモノにし、今季２勝目を目指す。