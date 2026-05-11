楽天の荘司康誠投手（２５）が１２日のオリックス戦（弘前）に先発する。１１日は宮城・仙台市内で行われた先発投手練習に参加。キャッチボールなどで調整した右腕は「青森は初めてなので、楽しみにしています。たくさんファンの方に来てもらえたら嬉しいので、しっかりいい姿を見せられるように頑張りたいです」と意気込んだ。今季、６試合に登板し、パ・リーグトップタイの４勝２敗、防御２・９３をマークし「チームとして上