【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・戸郷翔征―広島・床田寛樹（１８時・岐阜）◆ヤクルト・吉村貢司郎―阪神・西勇輝（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・東克樹―中日・金丸夢斗（１８時・横浜）【パ・リーグ】◆楽天・荘司康誠―オリックス・九里亜蓮（１８時・弘前）◆ロッテ・ジャクソン―日本ハム・伊藤大海（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・松本晴―西武・渡辺勇太朗（１８時・みずほＰａｙＰａｙ