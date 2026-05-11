元モーニング娘。のメンバーで女優の新垣里沙が、夫からのサプライズに涙した。新垣は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「まさかの、、、サプライズ。。。お仕事終わりにたけさんがお家に帰ってきて「りさちゃんはいこれっ」ととっっても可愛い花束をプレゼントしてくれて」と夫からのサプライズを告白。「私の頭の中は「？？？？？？」今日何かの記念日だったっけ？？？あれ？なんか忘れちゃってたっけ？！そう思