お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（５１）が１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ピン芸人の中山功太が配信番組で先輩芸人から受けた?いじめ?を告発した騒動について謝罪した。発端となったのは、中山が出演した５日配信番組で、「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。番組内では実名は伏せられていたものの、ネット上では?先輩?を特定しようとする動きが過熱。その中で、八木の相方・高橋茂雄は