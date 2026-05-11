料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、オレンジページ編集部・清水。甘いものとお酒が大好き。見た目やパッケージのかわいさに目がなく、ジャケ買いすることも。サクッ、しゅわっの新食感で人気を博した、生ドーナツ専門店「I’m donut？」の〈生ドーナツ〉。甘いもの好きの私ももちろん、その〈生食感〉のとりこに。そんな