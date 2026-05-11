【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の佐藤健が10日、自身のInstagramを更新。女性歌手にゲームで完敗したと明かした。【写真】36歳イケメン俳優「悔しそうな表情が新鮮」大物歌手とのゲームショット ◆佐藤健、宇多田ヒカルにゲームで完敗この日、佐藤は「宇多田ヒカルさんとテトリスで勝負をし、負けました。手も足も出ませんでした」と歌手の宇多田ヒカルとの2ショットを公開。2人は画面を前に正座で並んでゲームを満喫しており、