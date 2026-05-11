【モデルプレス＝2026/05/11】FANTASTICSの八木勇征が5月10日、自身のInstagramを更新。母とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「息子の顔になってる」母との2ショット◆八木勇征、母の日にプラベショット公開八木は「Happy Mother’s Day」「おばあちゃんと一緒にあたたかく支えてくれて見守ってくれてありがとうございます」「誇らしい息子になれるよう頑張ります」とつづり