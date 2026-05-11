厚生労働省は、市販薬と成分や効能の似た「OTC類似薬」を処方された患者に追加負担を求める新制度の運用について、今夏にも有識者検討会で丁寧に議論する方針だ。子どもや難病患者など追加負担の対象外とすべき範囲の在り方や、追加負担を求める薬剤の線引きなどについて一定の基準を示す。 OTC類似薬とは、医師の処方箋がなくても買える市販薬である「OTC医薬品」と有効成分や効能などが似ている医療用医薬品を指す。