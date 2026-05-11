朝に対ドル、対円で下げる場面も続かず＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで0.72ドル台で推移。朝方はイラン紛争長期化懸念などもあり、やや上値が重くなる場面が見られたが、その後反発した。先週半ばからの0.7200－0.7280ドルのレンジ内での推移であり、落ち着いた展開が続いている。 対円でも、朝方は豪ドルの対ドルでの売りに押され、112.93円と先週金曜日の安値112.96円をわずかに下回る展開となった。その後は