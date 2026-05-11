俳優の麻実れいが１１日、都内でコンサート「ＴＯＫＹＯＦＭ／ＢＳ１１ｐｒｅｓｅｎｔｓ昭和１００周年記念昭和ゴールデンＨＩＴＳ１００ｉｎＯｒｃｈｅｓｔｒａ〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（３０日、日本武道館）の記者発表会に小柳ルミ子らと登壇した。麻実と小柳は宝塚歌劇団の同期。コンサートを機に、２人は６日に５６年ぶりの再会を果たした。麻実は「会った時に５６年ふっとんで