日本バレーボール協会１１日、都内で会見を行い、今季の女子日本代表が着用する新ユニホームを発表した。テーマは「つなぐ」。過去着用した歴代のユニホームについてファン投票を行い、最も支持を集めた２０１２年ロンドン五輪が開催された１１〜１２年シーズンのデザインから着想を得て、今季の新ユニホームのデザインが決まった。赤、青、白の３色展開で、デザインは燃え上がる炎。ミズノ関係者は「つなぐ意味で情熱を燃え