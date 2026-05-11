俳優の桐谷美玲が11日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス』に登壇。ワールドカップの観戦スタイルを明かした。【写真】興味津々！アフロヘアに触る成田凌大のサッカーファンである桐谷は、成田凌とともに大会のDAZNアンバサダーに就任。ドリームリーダーを担う内田篤人、DAZNサッカー公式アンセムを担当したORANGE RANGEとともに登場。2018年7月に結婚した俳優の三浦翔平との間に、2020