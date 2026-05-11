宝塚レジェンドスターの麻実れいさん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさん、彩輝なおさん、凰稀かなめさん、小柳ルミ子さんが『昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra』の記者発表会に登壇しました。 【写真を見る】【 小柳ルミ子 】宝塚同期・麻実れいと?56年ぶり再会?に大喜びも…痛烈ダメ出し「ちょっと背中が曲がり始めてるよ」宝塚歌劇団トップ男役OGのレジェンドスターらによる、昭和100年を記念した本