大分市のごとう幼稚園 11日は大分県内各地で気温が上がり初夏の陽気となる中、大分市の幼稚園でプール開きが行われました。 大分市のごとう幼稚園では暑さが厳しくなる前に子どもたちに水に慣れてもらおうと、毎年この時期に室内プールでプール開きを行っています。 11日は、さっそく年長の園児39人がプールに入り、先生が持つ輪をくぐり抜けたり、玉入れをしたりして水遊びを満喫していました