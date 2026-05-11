ロッテの藤原恭大外野手（26）が11日、出場選手登録を抹消された。藤原は10日にみずほペイペイドームで行われたソフトバンク戦の5回に庄司の打球を背走しながらダイビングキャッチしようと試みて右翼フェンスに激突し、右肩を強打。福岡市内の病院で右肩関節前方亜脱臼と診断された。藤原は今季35試合に出場、4月15日の日本ハム戦から19試合連続で1番で起用され、リーグ3位の打率・297をマークしていた。全治期間などは明らか