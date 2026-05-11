中東情勢に伴う原油の供給不安が続く中、アメリカによるイラン攻撃後、中央アジアのアゼルバイジャンの原油が初めて日本に到着します。経済産業省によりますと、アゼルバイジャン産の原油を積んだタンカーはあす（12日）、神奈川県横浜市の「根岸製油所」に到着するということです。この原油は石油元売り大手のENEOSが調達したものだということです。アメリカによるイラン攻撃以降、アゼルバイジャンを含む中央アジア産の原油が日