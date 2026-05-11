◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）脊髄損傷の大ケガから立ち直り、3年ぶりに関取復帰を果たした十両・炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が白鷹山（31＝高田川部屋）を寄り切り、十両では22年九州場所以来3年半ぶりの連勝発進を決めた。立ち合いで右から張り差しにいき、押し込まれたが懐に食いついて両回しを引いた。そこから引き付けて出る流れのある取り口。関取の証、大銀杏が連日乱れる取り口に「ギリギリでした