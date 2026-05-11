女優宮澤エマ（37）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。デビュー当時、バラエティー番組でよく共演したタレントを明かした。デビューした際に、バラエティー番組でよく共演していたのが歌手でタレントのDAIGO（48）だったという。「事務所の方針もあって、知名度を上げていくということでタレント活動から始まったんですけど。首相を祖父に持つというくくりだけで一緒に出演させていただいた