「どうぞこのまま」のヒットで知られるシンガー・ソングライター丸山圭子が72歳の誕生日を迎えた10日、東京・渋谷区のジャズクラブ「JZ Brat SOUND OF TOKYO」でバースデーライブを開催した。自ら歌うほかに、山口百恵や南沙織、岩崎宏美ら多くの歌手に楽曲を提供。2009年から洗足学園音大の客員教授を務め、昨年3月に定年退職。同年10月25日に3年ぶりの新アルバム「彩色兼美」を発売して、現在はライブを中心に活動をしている。大