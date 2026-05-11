ハウス食品グループ本社が後場急伸している。午後２時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高３２２５億円（前期比１．７％増）、営業利益１８５億円（同１．４％増）、純利益１７０億円（同２．３倍）を見込み、年間配当予想を前期比３０円増の１００円としたことが好感されている。 主力の香辛・調味加工食品事業は家庭用を牽引役に増収を予想する一方、減価償却負担の増加による減益を見込むが、