日本トムソンは後場終盤に急騰。年初来高値を更新している。きょう午後３時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は７５０億円（前期比１９．０％増）、営業利益予想は８２億円（同２．０倍）とした。年間配当予想は中間・期末各１６円の合計３２円（前期実績は２９円５０銭）を見込む。同時に取得総数１４２万４９００株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．０％