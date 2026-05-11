他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金50万円を不正に引き出すなどしたとして詐欺などの疑いで茨城県水戸市の無職の女（32）がきょう（11日）逮捕されました。 警察によりますと、女は何者かと共謀し、融資を希望してきた岩手県の男性（当時53）から現金をだまし取ろうと考え、昨年（2025年）5月21日ごろから28日ごろまでの間、携帯電話機のショートメッセージや「LINE」の通話機能などを使用して、