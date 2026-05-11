住友ベークライト＝後場急伸し上場来高値を更新。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算を発表した。売上高は前回予想の３１６５億円から３１９８億６７００万円（前の期比５．０％増）、最終利益は２５５億円から２８０億１４００万円（同４５．３％増）に上振れして着地しており、好感した買いが集まっている。主力の半導体関連材料セグメントはＡＩ関連用途の需要拡大や中国の旺盛な半導体需要の継続など