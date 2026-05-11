国際サッカー連盟(FIFA)は今月8日に北中米ワールドカップ大会規定を改正し、予選を終えて残った出場停止処分の一部を本大会に持ち越さないことにすると発表した。もともとの大会規定では、予選での累積警告と累積警告による出場停止のみ本大会に持ち越さないことが決まっていた。ところがFIFAは新たに「2枚の警告による退場や、決定的な得点機会の阻止か著しく不正なプレーによる一発退場」での残存する出場停止についても、本