2026年3月に開業した「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）」。その中心となる文化拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」が、ユネスコ本部が創設した世界的建築賞「ベルサイユ賞」において「世界で最も美しいミュージアム 2026」リストのひとつに選出されました。日本の施設としては、広島県大竹市の「下瀬美術館」に続く2館目の快挙です。隈研吾氏が外装デザインを手がけた“都市の中の緑の丘”のような螺