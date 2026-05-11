【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10～20代を中心にティーンクラッシュのアイコンとして支持を集めているITZYの、ワールドツアー日本公演2daysで圧巻のステージを披露。再評価を受けた話題曲「THAT’S A NO NO」を披露し、迫力満載のパフォーマンスでファンを魅了した。 ■「本当の自分を探していく物語」を軸に構成されたライブステージ ITZYは、JYPエンターテイン