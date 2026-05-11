映画『君のクイズ』（5月15日公開）の公式SNSで、中村倫也、神木隆之介、阿部亮平（Snow Man）の3ショットが公開。同作への阿部の出演が発表され、話題を集めている。 【写真＆動画】阿部亮平＆中村倫也＆神木隆之介の3ショット／教師役を演じる阿部亮平／映画『君のクイズ』本ビジュアル／予告映像 ■『それSnow Manにやらせて下さい』ゲスト出演時のオフショット公開 中村と神木は、5月8日放送の『それSnow Manにやらせて