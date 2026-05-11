『日テレ』公式Xで、5月10日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』に登場したSnow Manの目黒蓮をはじめとしたゲストとSixTONESの集合ショットが公開。 【写真＆動画】SixTONESが目黒蓮率いる“最強イケメン軍団”を囲んだ集合ショット／『Golden SixTONES』予告 また番組公式Instagramでは、出演者がゲームに挑む予告動画が公開されている。 ■和太鼓を叩く目黒を松村北斗が「すごいかっこいいね」と称えるシー